Hilfe für die Nachbar-Gemeinde Von Bürgern und Gemeinde­räten: 15.000 Euro für Unwetter­schäden gesammelt Bad Bleiberg/Arriach/Treffen - Nach den verheerenden Unwettern in den Umland-Gemeinden Arriach und Treffen waren in der Gemeinde Bad Bleiberg alle erschüttert und haben deshalb im Sommer zu einer Spendenaktion aufgerufen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) #GOODNews © Marktgemeinde Treffen

“Die Hilfsbereitschaft in unserer relativ kleinen Gemeinde war überwältigend und so konnten wir vor kurzem den Bürgermeistern, Herrn Gerald Ebner und Herrn Klaus Glanznig, stellvertretend für ihre betroffene Bevölkerung einen Spendenbetrag in Höhe von gesamt 15.000 Euro überreichen”, freut sich Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher.

Verzicht auf Sitzungsgeld

Eine Summe, welche sich aus den großzügigen Spenden der Bürger sowie dem Verzicht aller Gemeindemandatare auf ihr Sitzungsgeld, zusammengesetzt hat. “Wir freuen uns, den betroffenen Gemeinden hilfreiche Nachbarn zu sein und hoffen, dass sich dieses Jahrhundertereignis nie mehr wiederholt”, so Hecher abschließend.