Ab 11. Dezember Bustakt neu: Taxis am Hauptbahnhof haben tagsüber neue Standplätze Villach - Durch den neuen Villacher Taktverkehr nimmt auch die Zahl der Busse am Hauptbahnhof zu. Dadurch kommt es tagsüber zu einer Neuaufteilung der Standplätze am Hauptbahnhof. von Carolina Kucher

Die Taxistandplätze wandern tagsüber zum Lebensmittelgeschäft am Bahnhofplatz, abends stehen die Taxis wieder am gewohnten Standort. In der vergangenen Woche hat die Stadt Villach den neuen Bustaktverkehr angekündigt. Ab 11. Dezember fährt Villach bekanntlich auf allen Linien im Halbstundentakt.

Nach 20 Uhr alles wie gewohnt

Die zahlreichen Änderungen und Anpassungen aufgrund der neuen Linienführung und Fahrtzeiten betreffen auch die Taxistandplätze am Hauptbahnhof. Diese befinden sich ab 11. Dezember tagsüber vor dem Lebensmittelgeschäft auf dem Bahnhofplatz. Abends nach 20 Uhr stehen die Taxis wieder auf dem gewohnten Platz. In den kommenden Wochen wird diese Lösung zunächst evaluiert. In der Zwischenzeit arbeitet die Stadt bereits daran, zeitnahe mehr Standplätze am Bahnhofplatz zur Verfügung zu stellen.