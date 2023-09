An allen Standorten in Kärnten und Osttirol Zum Jahresende: Großer Lagerabverkauf bei Eisner Auto Kärnten - Um frisch in das neue Jahr zu starten, gibt es bei Eisner Auto in ganz Kärnten nun einen großen Lagerabverkauf. Jetzt ist die Chance von tollen Preisvorteilen beim Autokauf oder Leasing zu profitieren. Hol dir die besten Angebote aller Marke zum Jahresende. Schau vorbei und sichere dir dein Schnäppchen! von Bettina-Chiara Wagner 6 Minuten Lesezeit (754 Wörter) Werbung Zahlreiche Modelle sind beim großen Lagerabverkauf bei Eisner in ganz Kärnten zu Top-Konditionen zu haben! © 5min.at

Einmalige Chance für Schnäppchenjäger

Unübertroffener Fahrspaß vereint mit höchster Sicherheit, innovativem Design und komfortabler Ausstattung. Die Lagerfahrzeuge bei Eisner Auto Kärnten-Osttirol heben sich von der Masse ab. Egal ob Cupra, Opel, Seat, Suzuki oder Mazda. Mit Spitzenpreisen zum Jahresende startet Eisner mit Vollgas ins Jahr 2023. Bis Ende Dezember hast du die Möglichkeit, am exklusiven Lagerabverkauf teilzunehmen. Zu diesem Anlass bietet Eisner an allen Standorten in ganz Kärnten und Osttirol zahlreiche Neuwagen, Kurzzulassungen und Vorführwagen zu einem Abverkaufspreis an!

So profitierst du vom Lagerabverkauf: Bis zu 2000 € Leasingbonus bei Vertragsabschluss bei der Eisner Hausbank Top Versicherungsaktionen im Haus inkl. Anmeldegebühr GRATIS bei Abschluss über die Hausversicherung GRATIS Jahresvignette 2023 bei einem Autokauf bis zum 31. Dezember 2022 Hol dir den BIG DEAL* mit bis zu 7 Jahren DIA-Garantie Bei allen Eisner Standorten Kärnten-Osttirol Top Zubehör Aktionen: Dachträger, Ski Box, Winterräder uvm. zu ausgezeichneten Konditionen

Von Lienz bis nach Wolfsberg werden die Eisner Lager geleert und zahlreiche Modelle zum Vorteilspreis angeboten. © 5min.at

Bei Opel gibt es kein Halten mehr

Vom Opel Astra, über Mokka, Grandland, Crossland, Corsa und Co. Das lange Warten auf dein Traumauto hat sich ausgezahlt. Aktuell sind 80 Opel Modelle eingetroffen. Vom Jungwagen, über Gebrauchte, Erstzulassungen und Direktionsfahrzeuge ist alles dabei. An den Eisner Standorten Spittal, Wolfsberg und Lienz hast du die Qual der Wahl. Das Beste daran: “Zu allen verkauften Fahrzeugen erhalten unsere Kunden eine Gratis Jahresvignette 2023 dazu, aber nur solange der Vorrat reicht.”, verrät Verkaufsleiter Walter Wallner vom Standort Spittal. Mit der DIA Garantie erhältst du bei Eisner Auto bis zu 7 Jahre Garantie auf deinen Neuwagen oder 5 Jahre Gebrauchtwagengarantie. Zusätzlich bekommst du die ersten drei Inspektionen für deinen Wagen GESCHENKT! Dabei wird das Service laut Herstellervorschriften durchgeführt und du bezahlst nur die anfallenden Materialkosten. Vereinbare also lieber gleich einen Termin bei deinem Eisner Auto Standort.

Schnapp dir den begehrten Opel Astra im außergewöhnlichen Design. © Eisner Auto © Eisner Auto

Hol dir deinen Eintauschbonus beim Kauf eines Seat

Dein Spezialist für Seat, Cupra und Suzuki befindet sich bei Eisner Auto in St. Veit/Glan. Dort erwarten dich aktuell zahlreiche tolle Angebote. Beim Kauf eines Seat Ateca, Seat Arona oder Seat Tarraco Neuwagens, erhälst du bis zu 1000 Euro Eintauschbonus. Zusätzlich gewährt Eisner Auto einen Preisschutz sowie einen Preisgarantie bei SEAT und Cupra für alle Endkundenverkäufe bis zum 30.12.2022. Informiere dich über weitere Top-Markenangebote von VW, Seat, Mazda und Cupra bei Eisner in St. Veit!

Beim Kauf eines Seat Tarraco profitierst du von bis zu 1000 Euro Eintauschbonus! © 5min

Mit Suzuki effizient unterwegs

Fans von Suzuki kommen bei Eisner in Spittal/Drau und in Wolfsberg nicht zu kurz, denn: Suzuki S-Cross und Suzuki Vitara Modelle können für Schnellentschlossene bereits innerhalb von 30 Tagen geliefert werden, nur solange der Vorrat reicht!

Ein weiteres Highlight ist der ab sofort bestellbare Suzuki S-Cross Strong Hybrid! Der S-Cross ist ein Hingucker in jeder Lebenslage und ein absolutes MUSS für alle die den Mix zwischen Verbrenner und Nachhaltiger Motorisierung suchen. Sein draufgängerisches SUV-Styling schafft Zuversicht, intelligente Sicherheitssysteme sind nur der Anfang. Jede Menge Platz für Freunde, Familie und Ausrüstung, sowie die ALLGRIP Technologie als Unterstützung, damit Sie auf jeder Straße alles im Griff haben. Machen Sie sich keine Sorgen, über das, was kommt. Mit dem neuen S-CROSS sind Sie überall daheim. Mehr Infos gibts bei deinem Verkaufsberater.

Der Vitara ist innerhalb 30 Tage lieferbar! © Eisner Auto

Vor Jahresende noch zu Eisner

Auch wenn du momentan nicht vor hast dein altes Fahrzeug gegen einen neuen Flitzer einzutauschen: Ein Besuch lohnt sich allemal. Ob es ein Check-Up in der Werkstätte oder um ein Beratungsgespräch geht, das Eisner Auto-Team begrüßt dich immer gerne in ihren Hallen. Vielleicht macht dir die unglaubliche Auswahl vor Ort ja Gusto auf etwas Neues. Sicher ist jedenfalls, dass der BIG DEAL* eine einmalige Möglichkeit ist, sich bis zu 7 Jahre Garantie auf Neuwagen oder 5 Jahre Gebrauchtwagengarantie zu holen. Lieber gleich vorbeikommen und nicht später ärgern! Eisner Auto freut sich auf deinen Besuch in einem der Kärnten-weit stationierten Filialen.

Informier dich noch heuer zu den Vorteilen des BIG DEALS! © Eisner Auto

Eisner kauft deinen Gebrauchten

Bei Eisner Auto hast du die Qual der Wahl! Über 1.000 zertifizierte Gebrauchtwagen stehen innerhalb des Eisner-Konzerns für dich bereit. Die Fahrzeuge wollen so schnell wie möglich “unter die Haube” und zeigen sich von ihrer besten Seite. „Wir garantieren bei unseren Gebrauchten höchste Qualität und Sicherheit“, beteuert Gebrauchtwagen-Experte Mario Vaschauner. Damit hast du dein altes Auto gut untergebracht und hast endlich wieder Platz für Neues! Informiere dich hier.

*BIG DEAL: Bei dieser Garantie handelt es sich um eine händlereigene Garantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu oder bei Eisner Auto. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Gültig ist der Big Deal für Privat- und für Flottenkunden.