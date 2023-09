Auf Erfolgskurs monitorwerbung vermarktet exklusiv 385 Screens von Hervis in ganz Österreich Kärnten - In Kärnten hat sich monitorwerbung als größter Anbieter für digitale Außenwerbung erfolgreich am Markt etabliert. Nun ist Geschäftsführer Sebastian Lanner, der gemeinsam mit Josef Maier monitorwerbung Österreich vermarktet, der nächste erfolgreiche Schritt gelungen. Ab sofort können 385 Screens in 93 Stores des Sportartikel-Profis über monitorwerbung gebucht werden. von Bettina-Chiara Wagner 4 Minuten Lesezeit (491 Wörter) Werbung V.l.n.r. Sebastian Lanner, Geschäftsführer von monitorwerbung, David Tews Hervis, Hervis Marketing International und Josef Maier, Geschäftsführer monitorwerbung © Peakmedia/Dominik Zwerger

Es ist ein wertvolles digitales Inventar, das direkten Zugang zu einer Zielgruppe schafft, die sich für die Themen Outdoor, Ski, Running, Bike und Fitness interessiert. Genau dieses Inventar macht der Sportartikel-Profi Hervis nun für Werbetreibende buchbar. Und zwar über eine Kooperation mit monitorwerbung, die die 385 Screens in 93 Stores in ganz Österreich ab sofort exklusiv vermarktet. Im Kassenbereich, am Point of Sale und im Verleih – über die digitalen Werbeflächen erreichen die Stores mit je drei bis vier Screens so mehr als 1.200.000 Bruttokontakte pro Woche.

Dank Screens alle Infos im Blick. © Dominik Zwerger / peakmedia

Punktgenau Reichweite buchen

„Wer mit den 10 Sekunden Spots, welche alle 200 Sekunden ausgespielt werden, Sport- und Outdoor-Fans für sich gewinnen will, ist hier genau an der richtigen Adresse. Denn ein guter Spot allein genügt nicht. Er muss die Zielgruppe im richtigen Moment und im richtigen Umfeld erwischen. Passt der Kontext jedoch inhaltlich zur Marke, steigt die Wirkung“, sind die beiden monitorwerbung Geschäftsführer Sebastian Lanner und Josef Maier überzeugt. Zusätzlich erreicht man mit Hilfe von Wetter-Targeting die Zielgruppe noch effizienter. „Das schafft größtmögliche Flexibilität und Treffsicherheit.“

Screen im Hervis-Kassenbereich. © Gernot Gleiss

Exklusive Vermarktung

Warum sich Hervis für eine Partnerschaft mit monitorwerbung entschieden hat, erklärt Marketingleiter David Tews so: „Als Innovationsführer im Omnichannel-Bereich wissen wir moderne Vermarktungsmöglichkeiten zu schätzen. Die flexiblen Werbeoptionen und der moderne, einfache Buchungsprozess von monitorwerbung haben uns überzeugt.“ So können auf www.monitorwerbung.at Kampagnen, Motive oder Videos von den Kunden selbst hochgeladen und im Handumdrehen ausgespielt werden. Ermöglicht wird das durch eine hauseigene Softwarelösung, die die Bespielung und Verwaltung vereinfacht. Die DooH-Profis rund um die beiden Geschäftsführer Josef Maier und Sebastian Lanner wiederum setzen auf einen exklusiven Zugang zum digitalen Werbeflächenangebot ihrer Partner. Und das mit Erfolg.

"Obwohl wir erst seit einem halben Jahr am nationalen Markt vertreten sind, konnten wir österreichweit schon einige namhafte Unternehmen wie Volvo, Kurier, Skruf, Coca-Cola, Red Bull, WinWin oder Öticket als Kunden gewinnen." Josef Maier, monitorwerbung.

Screen im Hervis Servicebereich. © Gernot Gleiss

Ständige technologische Weiterentwicklung

In Summe vermarktet monitorwerbung aktuell 1079 Screens an 597 Standorten in Österreich, Südtirol und Bayern. 150 davon sind großflächigen LED Walls mit bis zu 24 Quadratmeter. Allein in Kärnten verfügt monitorwerbung mit 350 Screens, 40 LED-Walls an hochfrequentierten Straßen in allen Bezirken sowie 15 weiteren In- und Outdoor-Screens über das stärkste DooH-Netzwerk im Land und erreicht unter anderem täglich 10.000 Autofahrer. Positioniert sind die Screens sowohl im städtischen als auch im ländlichen Umfeld an stark frequentierten Straßen. Ergänzt werden sie von Outdoor und Schaufenster Screens an Plätzen mit hohem Fußgängeraufkommen. Das Outdoor-Netz erzielt so laut aktueller TMC Studie über 5,7 Millionen Bruttokontakte pro Woche. Zusätzlich verschafft monitorwerbung sowohl regional als auch national Zugang zu klar definierbaren Zielgruppen, die über spezielle Netze, beispielsweise in Schulen, bei Entscheidungsträgern oder Händlern wie Hervis, angesprochen werden. Zugriff erhalten die Kunden auf dieses Netzwerk an zentral angesteuerten und vernetzten Screen über ein modernes, einheitliches Buchungsprogramm. Einen weiteren Fokus legt monitorwerbung gemeinsam mit peakmedia auf die technologische Weiterentwicklung der Abspielgeräte sowie der eigenen webbasierten Softwarelösung, die auf über 6500 Digital Signage Devices im Einsatz ist.