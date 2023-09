Sechs Handlungsfelder Für zehn Jahre: National­park-Plan wurde in Gremien beschlossen Kärnten - Am Dienstag, den 6. Dezember, traten Nationalpark-Komitee und -Kuratorium unter dem jeweiligen Vorsitz von Nationalpark-Landesrätin Sara Schaar (Kuratorium) und Heiligenbluts Bürgermeister Martin Lackner zu richtungsweisenden Sitzungen zusammen. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (387 Wörter) © LPD/Just

Auf der Tagesordnung stand der Beschluss des überarbeiteten und damit weiterentwickelten Nationalpark-Plans, an dem rund ein Jahr intensiv gearbeitet wurde. „Es handelt sich dabei um den Managementplan für den Nationalpark Hohe Tauern, welcher die Grundlage für die Arbeit der Nationalpark-Verwaltung in den nächsten zehn Jahren bildet“, so Landesrätin Sara Schaar. Nun wird der Nationalpark-Plan der Kärntner Landesregierung zum Beschluss vorgelegt.

Ein Plan für sechs Handlungsfelder

Im Zuge von Workshops, Sitzungen und Plenumstreffen wurde der Plan für sechs Handlungsfelder (Naturraum-Management, Grundeigentum und Bewirtschaftung, Wissenschaft und Forschung, Besucher und Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, Regionalentwicklung und Tourismus) Schritt für Schritt mit allen relevanten Interessensgruppen erarbeitet. Der Nationalpark-Plan beinhaltet ein Leitbild für jedes dieser Handlungsfelder, zwölf allgemeine Leitlinien und Grundsätze, 27 strategische Entwicklungsziele (langfristig), 62 operative Umsetzungsziele (kurz- bis mittelfristig) sowie 146 konkrete Maßnahmen.

Rechts- und Prozesssicherheit für alle Interessensgruppen

Schaar zum zentralen Punkt des Managementplans: „Dieser Nationalpark-Plan bietet Rechts- und Prozesssicherheit für alle Interessensgruppen im Nationalpark Hohe Tauern. Weiterhin sind auf Freiwilligkeit basierende Vertragsnaturschutz-Modelle und Förderungen die wesentlichen Eckpfeiler für die Erreichung der Schutzziele. Zentral ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Grundbesitzern sowie mit allen lokalen Beteiligten.”

Unter Einbeziehung der Grundeigentümer

Auch Bürgermeister Martin Lackner freut sich über einen „ausgewogenen Nationalpark-Plan, der unter Einbeziehung der Grundeigentümer ausgearbeitet wurde und wesentliche Zielsetzungen für die Weiterentwicklung in den nächsten zehn Jahren enthält“. „Aufgrund der breiten Beteiligung aller Interessensgruppen genießt dieser Plan eine hohe Akzeptanz bei den handelnden Personen. Als Komitee-Vorsitzender freut es mich, nach intensiven Diskussionen auf Augenhöhe den Plan einstimmig beschlossen zu haben“, fährt er fort.

Förderprogramm zum Erhalt der Kulturlandschaft

Auf den Weg gebracht wurde auch ein neues Förderprogramm zum Erhalt der Kulturlandschaft in der Nationalpark-Region. Acht Jahre lang hat es dieses nun nicht mehr gegeben. Die Wiedereinführung wurde nun beschlossen. Förderungsinhalte sind Holzdach-Eindeckungen, Wandverschindelungen, ursprüngliche Holzzäune, so genannte „Schneitelbäume“ sowie andere landschaftsgestaltende Vorhaben wie z. B. der Erhalt von Klaubsteinmauern. „Das Kulturlandschaftsförderprogramm liegt mir ganz besonders am Herzen. Schließlich sind es die Bauern, welche nicht nur ihre Flächen in den Nationalpark einbringen, sondern auch auf eine intakte Kulturlandschaft achten, indem sie ursprüngliche Bausubstanzen erhalten. Mit dieser Förderung sollen sie dabei noch besser unterstützt werden“, so Schaar.