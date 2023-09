Schade! "Michorl Leder": Villacher Traditions­betrieb schließt seine Pforten Villach - Es ist eines der ersten Geschäfte am Hauptplatz: "Leder Michorl" gibt es seit 1957 an jenem Standort. Viele Villacher verbinden mit dem Betrieb Kindheitserinnerungen, wie die erste Schultasche. Nun verabschiedet sich diese Villacher Institution. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) © 5min.at

Schultaschen, Handtaschen und Reisegepäck aus Leder: Dies gibt es bereits seit über einem Jahrhundert im Geschäft rund um Familie Michorl. Nun schließt der Villacher Traditionsbetrieb “Michorl Leder” seine Pforten. Ganz zum Bedauern der Villacher, denn immerhin gibt es den Lederfachhandel seit 1896. Viele haben ihre erste Lederschultasche oder Handtasche in jener Institution erworben. Im Jahre 1957 ist “Michorl Leder” schließlich in den Standort am Villacher Hauptplatz eingezogen. Nun tritt der Inhaber den wohlverdienten Ruhestand an.