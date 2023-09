Heute Nachmittag Schnee­glatte Fahr­bahn: 13-jährige Beifahrerin bei Unfall verletzt Stall im Mölltal - Heute Nachmittag geriet ein Auto auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte in weitere Folge mit einem anderen PKW. Die 13-jährige Beifahrerin wurde verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Schwabegg

Am Donnerstag, dem 8. Dezember gegen 17 Uhr kam ein 29-jähriger Mann aus Spittal in der Gemeinde Stall im Mölltal auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Der Lenker stieß mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden PKW und in weiterer Folge gegen den gezogenen Pferdeanhänger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Auto gerissen. Die 13-jährige Beifahrerin aus Spittal wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungsdienst ins BKH Lienz eingeliefert. Die 34 Jahre alte Lenkerin aus Spittal und der Unfalllenker wurden nicht verletzt.