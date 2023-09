Wetterprognose Freitags­wetter: Kärntner werden bereits in der Früh vom Schnee be­grüßt Kärnten - Bereits in den Morgenstunden ist mit Schnee zu rechnen. Erst gegen Abend legt sich der Niederschlag. Die Höchstwerte erreichen 0 bis 3 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © Mathias Stampfer

Am Freitag ist Frau Holle in Kärnten zu Besuch. “In den Morgenstunden und am Vormittag schneit es dabei noch verbreitet bis in tiefe Lagen. Im Laufe des Vormittags geht der Schneefall in tiefen Lagen dann zunehmend in Regen über”, lautet die Prognose der Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Bis zum Abend nimmt der Niederschlag ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 0 und 3 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.