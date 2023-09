Wetterprognose Schnee & Regen: Mit diesem Wetter starten die Steirer in den Freitag Steiermark - Bereits ab den Morgenstunden ist mit Schnee und Regen zu rechnen. In den Höhen weht ein lebhafter Südwind. Die Höchstwerte liegen bei 0 und 3 Grad. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © Elisa Auer

“Am Freitag nimmt der Störungseinfluss eines Italientiefs von Südwesten her weiter zu. Generell überwiegen die Wolken, ab den Morgenstunden regnet oder schneit es auch leicht, wobei die Schneefallgrenze rasch auf über 1000 Meter Höhe ansteigen wird”, lautet die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Mancherorts ist in der Früh auch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Bis zum Abend hören die Niederschläge aus. In den Höhen weht ein lebhafter Südwind. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 0 und 3 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.