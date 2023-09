Sparen leicht gemacht Durch diese Tricks kann man sich viel Strom sparen Graz - Energie ist ein teures Gut. Hier findest du tolle Tipps, wie du ganz einfach Strom, Gas & Co sparen kannst. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) SYMBOLFOTO © Stadt Villach/Kofler

In den vergangenen Monaten haben die Gaspreise und Strompreise eine richtige Achterbahnfahrt hingelegt. Auf der Stromrechnung bleibt das natürlich nicht unbemerkt. Besonders im Winter kann weniger Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser, Sonne und Biomasse gewonnen werden. Damit der Strombedarf gedeckt werden kann, müssen Gaskraftwerke zugeschaltet werden.

Stromverbrauch schwankt

Nicht jeder Tag und jede Stunde ist gleich: Besonders viel Strom wird unter der Woche gebraucht. Von der Essenszubereitung, über Haushaltelektrogeräte bis hin zur Mobilität. Auch die Wirtschaft und Industrie benötigen an Werktagen große Mengen Strom.

Stromspar-Prognosemodell

Die Austrian Power Grid betreibt das überregionale Stromnetz in Österreich. Daher hat sie Einblick in die Spitzenzeiten und wie hoch der Anteil an erneuerbaren Quellen ist: Sie sorgen ständig dafür, dass der Strombedarf in Balance mit der Stromerzeugung ist. Durch das Prognosemodell kann sie Haushalten und Unternehmen Informationen geben, wann und wie viel Gas für die Stromerzeugung verwendet werden muss. Dieses Modell zeigt an, wann es am folgenden Werktag zu „Stromspar-Stunden“ kommt.

Checklist für die „Stromspar-Stunden“

Wer kann, sollte in diesen Spitzenzeiten keinen Strom verbrauchen und z.B. die Waschmaschine oder den Geschirrspüler erst danach einschalten. Energiesparen hilft die Kosten im Haushalt niedrig zu halten, schont gleichzeitig das Klima. Die besten Tipps zum Energiesparen findest du unter hier.