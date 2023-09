Influenza: Kärnten startet kostenlose Grippe-Impfungen für plus 65-Jährige Kärnten - Die Grippewelle sorgt heuer für zahlreiche Erkrankungen. Das Land Kärnten organsiert kostenlose Impfungen bei Hausärzten für ältere Generationen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (291 Wörter) © Pexels

Die heurige Grippewelle hat es in sich. „Das Land Kärnten organisiert daher eine kostenlose Impfaktion für über 65-Jährige bei Hausärzten. Uns stehen mehrere Tausend Impfdosen seitens des Bundes zur Verfügung, die wir nun an Allgemeinmediziner verteilen. Mit Stand heute haben sich bereits 84 Ärzte angemeldet“, informiert Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner. Sie appelliert an die ältere Generation, von dieser Aktion Gebrauch zu machen. „Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hausarzt und vereinbaren Sie einen Termin.“

„Die Influenza ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen”

Parallel dazu läuft die kostenlose Impfaktion für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. „Die Influenza ist im Gegensatz zum grippalen Infekt, der vor allem in der Übergangszeit zum Herbst häufig vorkommt, eine schwere und ernstzunehmende Erkrankung. Eine jährliche Impfung ist daher mehr als ratsam. Außerdem verändern sich Grippeviren häufig, sodass Personen, die im Vorjahr eine Grippeschutzimpfung bekommen haben, an einem neu auftretenden Stamm erkranken können“, sagt die Gesundheitsreferentin. Sie spricht vor allem chronisch kranke Menschen an, sowie Personen ab dem 60. Lebensjahr, Kleinkinder, schwangere Frauen sowie stark übergewichtige Personen. „Aber auch Personen, die beruflich von vielen Menschen umgeben sind, also Gesundheits- und Pflegepersonal, Pädagogen oder Mitarbeiter im Tourismus und Handel, ist die Grippeimpfung dringend ans Herz zu legen.“

Jene Bevölkerungsgruppen, die nicht von Gratis-Impfprogrammen umfasst sind, können sich einen Impfstoff zum Aktionspreis in den Kärntner Apotheken besorgen und sich bei ihrem Arzt impfen lassen. Rezeptgebührenbefreite erhalten diesen in den Apotheken ebenso gratis. „Die Influenza ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie kann schwerere Folgen haben, als vielen bewusst ist“, sagt LHStv.in Prettner. Übrigens: Die kostenlose Impfaktion für plus 65-Jährige läuft, solange der Vorrat reicht.