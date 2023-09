Es wird spannend: KAC empfängt EC Salzburg in der Heidi Horten-Arena Klagenfurt - Zum Abschluss seiner ersten Hälfte im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League-Saison empfängt der EC-KAC am Freitagabend den EC Salzburg in der Heidi Horten-Arena. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) © 5min.at

Der EC-KAC fand in den vergangenen Wochen trotz zahlreicher personeller Ausfälle immer wieder Wege, sein Punktekonto aufzustocken, die Rotjacken fuhren in zehn ihrer jüngsten 13 Partien Zähler ein. Am letzten Wochenende unterlagen die Klagenfurter im Kärntner Derby auswärts gegen Villach erst im Penaltyschießen (4:5), zwei Tage später besiegten sie zu Hause den HK Olimpija Ljubljana mit 3:1. Auf eigenem Eis fand das Team von Petri Matikainen und Juha Vuori zuletzt immer besser zu seinem Spiel, aus den letzten sechs in der Heidi Horten-Arena ausgetragenen Begegnungen resultierten 15 von 18 möglichen Punkten, lediglich Tabellenführer HCB Südtirol musste man sich knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Bereit für die Herausforderung

Gegen Salzburg wollen die Rotjacken am Freitagabend ihr Bestes geben. Das Spiel beginnt um 19.15 Uhr. „Die Partie gegen Salzburg wird wieder eine Herausforderung und ein echter Test für unsere Mannschaft. Ich denke, wir haben heuer gerade gegen starke Gegner unsere besten Leistungen abgeliefert, unser Team brennt darauf, daran am Freitag anzuschließen. Salzburg ist offensiv in jeder Phase des Spiels gefährlich, wir müssen also wie schon in den vergangenen Wochen defensiv gut agieren, kompromisslos und gedankenschnell. In dieser Begegnung stehen sich zwei großartige Teams gegenüber, also glaube ich, dass wir auch eine tolle Partie sehen werden”, so KAC-Stürmer Lucas Lessio.

