Bald

Cool: Neues Frühstück­lokal eröffnet in Spielberg

Spielberg - Bald ist es soweit: Am Montag, dem 12. Dezember, gibt es eine Neueröffnung in Spielberg. „Mr. Coffee – Breakfast & More“ heißt das neue Frühstückslokal, welches am Tag der Eröffnung viel vorhat.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (41 Wörter)