Wetterlage Vorsicht: Schnee und Regen sorgen in Kärnten für glatte Straßen Kärnten - Am heutigen Freitag stattet uns Frau Holle wieder einen Besuch ab. Für Autofahrer ist deshalb Vorsicht geboten. Auf Kärntens Straßen herrschen winterliche Verhältnisse, mit Schnee- und Eisglätte ist im Laufe des Tages zu rechnen. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (409 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Ein Italientief sorgt dieses Wochenende für winterliche Verhältnisse, 5 Minuten berichtete bereits. Schon heute, Freitag, kommt dabei der erste Schneeschub auf uns zu. “In den Tälern meist 5 bis 10 Zentimeter, etwas mehr im Oberen Gail- und Lesachtal”, schreiben die Experten der Österreichische Unwetterzentrale (UWZ). Für die Bezirke Spittal an der Drau, Hermagor, Villach-Land und Stadt, Feldkirchen und Klagenfurt-Land wurde bereits gestern die Warnstufe “gelb” ausgerufen. Mehr dazu liest du hier. Am Freitagvormittag leuchten viele Kärntner Bezirke auf der Wetterkarte der UWZ bereits orange.

© Screenshot UWZ / Freitag, 9. Dezember, 9 Uhr

Eisregen kann für glatte Fahrbahnen sorgen

Im Laufe des Tages kann es laut den Wetterexperten auch vermehrt zu Regen kommen. Aufgrund der niedrigen Temperaturen könnte dieser zu Eisregen werden und für spiegelglatte Fahrbahnen sorgen. Für Autofahrer ist also Vorsicht geboten.

Schneekettenpflicht und Straßensperren

Auf manchen Straßen herrscht bereits Schneekettenpflicht. Aktuell ist das laut ÖAMTC auf der B99 Katschberg Straße (zwischen Katschberg und Mühlbach) für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und auf der L62a Wöbringer Landesstraße (zwischen Metnitz und Kreuzung nach Murau) der Fall (Stand 9 Uhr). Eine aktuelle Übersicht findest du im Laufe des Tages hier. Auch mit Straßensperren ist zu rechnen. Die Turracher Straße wurde zwischen Ebene Reichenau und Turrach wegen Schneeglätte am Vormittag bereits gesperrt. Inzwischen konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.

Update: Noch mehr Schnee in Sicht

Am Wochenende sind in ganz Österreich Schneefälle bis in tiefe Lagen möglich. Vorrangig seien laut der Asfinag die höher gelegenen Autobahnen- und Schnellstraßen-Abschnitte wie in Niederösterreich die A 2 Südautobahn im Wechselabschnitt und die A 21 Wiener Außenringautobahn betroffen. Am meisten Schnee weist die Prognose derzeit jedoch für den Bereich der A 10 Tauernautobahn von Salzburg bis Villach sowie die A 1 Westautobahn von Salzburg über das Seengebiet bis Wien aus. Aber auch der Süden dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit betroffen sein, insbesondere der Bereich der Pack auf der A 2 zwischen Kärnten und der Steiermark.

Die ASFINAG hat sämtliche Vorbereitungen in den Autobahnmeistereien getroffen, alle Mitarbeiter sind für den Winterdienst-Einsatz auch am Wochenende aktiviert. Ganz besonders wichtig sei es aber, bei winterlichen Bedingungen nur mit einem winterfitten Fahrzeug unterwegs zu sein, also mit Winterreifen und ausreichend Frostschutz in der Scheibenwaschanlage. Der Appell der ASFINAG an die Verkehrsteilnehmenden: “Bitte höchste Vorsicht bei Fahrten in den betroffenen Bereichen und auf ausreichend Sicherheitsabstand und Geschwindigkeit achten.”