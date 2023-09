Schaut vorbei Nur bei Schützlhoffer: Samstags länger shoppen und Breitling-Uhr gewinnen Villach - Weihnachten, Silvester und auch viele Wintergeburtstage stehen vor der Tür: Höchste Zeit ein Schmuckstück für eure Liebsten zu besorgen. Bei Juwelier Schützlhoffer in Villach könnt ihr an den Adventssamstagen jetzt ohne Stress noch länger shoppen! Außerdem wird im Dezember unter allen Kunden eine coole Designeruhr verlost. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (371 Wörter) Werbung Geschäftsführer Paul Schützlhoffer erfüllt eure Weihnachtswünsche! © Schützlhoffer

Eine familiäre Atmosphäre, zuvorkommender Service und hochwertige Produkte machen den Juwelier Schützlhoffer aus – in Villach einfach die Adresse, wenn man verlässlich Schmuck zu einem guten Preis Leistungsverhältnis erwerben will. Für die Weihnachtszeit hat sich das Team besonders coole Goodies für ihre Kunden überlegt.

Samstags noch länger shoppen

Um ihren Kunden jetzt noch mehr Komfort gewährleisten zu können, hat sich das Schützlhoffer-Team dazu entschlossen, an den Samstagen im Advent noch länger als sonst die Stellung zu halten. “Wir möchten, dass unsere Kunden entspannt und ohne Vorweihnachtsstress bei uns einkaufen können und haben uns daher entschieden, an den wichtigen Einkaufsamstagen im Dezember nicht nur bis 12.30, sondern bis 18 Uhr für die Villacher da zu sein! Wir bleiben außerdem, trotz Teuerungen, bei unseren Preisen gleich, da wir unsere Kunden nicht noch zusätzlich belasten wollen”, freut sich Geschäftsführer Paul Schützlhoffer im Interview.

Entspannte Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.30 bis 12.30 & 14.30 bis 17 Uhr Samstag (10 und 17. Dezember): 12.30 bis 18 Uhr! Sonntag geschlossen

Danke an alle Kunden!

Doch die längeren Öffnungszeiten sind nicht das einzige Zuckerl, dass die Kunden im Dezember bei Schützlhoffer erwartet. Unter allen Kassenbons, die zwischen 1. und 24. Dezember ausgestellt werden, wird ein Kunde ausgelost, der eine Breitling Endurance PRO* in Weiß gewinnen soll! “Dabei ist es egal, ob die Rechnung wegen Anfertigung, Reparatur oder eines Neukaufs ausgestellt wurde. Uns geht es einfach darum, DANKE zu sagen. Danke für das Vertrauen und danke für die Treue!”, erklärt Schützlhoffer. Die Auslosung findet am 25. Dezember um 12 Uhr statt. Wir drücken euch die Daumen!

Dieses Schmuckstück könnt ihr ... © Schützlhoffer ... im Dezember bei Schützlhoffer gewinnen. © Schützlhoffer

*Keine Barablöse möglich. Der Rechtsweg wird ausgeschlossen.

Qualität und Menschlichkeit an erster Stelle

Nicht nur Qualität, sondern auch Menschlichkeit wird bei der Familie Schützlhoffer großgeschrieben. Passend zum Geist der Weihnacht will der Betrieb Menschen helfen, die wirklich Hilfe benötigen. “Bei einer ‘Licht ins Dunkel Aktion’ haben wir vor kurzem einen wertvollen Diamanten ersteigert. Diesen verarbeiten wir nun zu einem Schmuckstück und wenn es verkauft wird, geht der Erlös wieder an Licht ins Dunkel – so helfen wir quasi doppelt. Wir hoffen, wir können so nicht nur unseren Kunden, sondern auch ein paar Hilfsbedürftigen ein schönes Weihnachtsfest bereiten!”, so der Geschäftsführer abschließend.