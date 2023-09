Zur Orientierung Neue Bus­verbind­ungen in Villach: Junge Helfer unterstützen Schüler Villach - Ab 12. Dezember gilt der neue Bustakt in Villach. Damit sich Schüler mit der Umstellung leicht tun, werden Sie an Hauptbahnhof und Hans-Gasser-Platz von jungen Menschen unterstützt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) SYMBOLFOTO © Dr. Richard Kärnten / M. Scheer

Mit 12. Dezember startet in Villach der neue Busverkehr mit Halbstundentakt, teilweise neuer Linienführung und zum Teil neuen Haltestellen.

Unterstützung am Schulweg

Da es bei den ersten Veränderungen zur Verwirrung bei den Schülern kommen kann werden Mitglieder des Jugendrates in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von Dr. Richard nachhelfen. Montag und Dienstag früh am Hauptbahnhof und Hans-Gasser-Platz werden sie die Schüler mit Informationen zu ihren Haltestellen und Bussen versorgen. Sie sind an ihren Warnwesten, ähnlich wie Schülerlotsen, erkennbar.

"Danke an die Mitglieder des Villacher Jugendrates, die mit dieser Aktion wieder zeigen, wie aktiv Sie sich für die Villacher Jugend engagieren" Mobilitätsreferent Stadtrat Gerald Dobernig