Der perfekte Boxenstopp

Die etwas andere Weih­nachtsfeier: Winter BBQ in Rennfahrer-Atmosphäre

Spielberg - Ob private Feier in intimer Atmosphäre oder ein rauschendes Fest: Das außergewöhnliche Winter BBQ in der Ringrast in Spielberg bietet deinem Unternehmen eine unvergessliche Weihnachtsfeier. Von den regionalen, selbstgegrillten Schmankerl am Outdoor-Gril, über angenehme Steakhouse-Atmosphäre oder im einzigartigen Formel-1-Stil: Die Ringrast als Eventlocation verwirklicht die Weihnachtswünsche deiner Belegschaft und zaubert für jeden Anlass den perfekten Festtagsrahmen.

von Bettina-Chiara Wagner Werbung