Heute noch! Mach mit: Das Rote Kreuz sammelt heute Sach-Spenden Graz - Seit zwei Wochen sammeln freiwillige Mitarbeiter Sachspenden für bedürftige Menschen. Heute geht es in die letzte Runde. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) © Cottonbro Studio

Die Hilfe der Team Österreich Tafel wird mehr denn je benötigt. Deshalb fand eine Sammelaktion mit Hofer statt, um Lebensmittel und Hygieneartikel zu sammeln, die dann an bedürftige Mitmenschen ausgegeben werden. Das Rote Kreuz ist sehr dankbar über die zahlreichen Warenspenden. Auch ohne die freiwilligen Mitarbeiter, die in den letzten zwei Wochen an sechs Hofer-Filialen vor Ort waren, wäre die Aktion nicht so erfolgreich gelaufen.

Produkte spenden

Heute sind die Mitarbeiter des Roten Kreuzes ein letztes mal unterwegs um Spenden zu sammeln. Wer das Team unterstützten möchte kann folgende Produkte spenden: Reis, Salz, Tee, diverse Konserven (Suppen, Obst, Gemüse, Fertiggerichte), Sugo, Essig, Nudeln, Zucker, Haltbarmilch, Trockengerichte, Kakao, Mehl, Kaffee, Trockensuppen, Speiseöl, Schaumbad, Shampoo, Zahnbürsten, Duschgel, Deo, Zahncreme, Seifen, Damenhygiene.