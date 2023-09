Schritt in die Zukunft Förder­programm: TU Graz wird von globalem Unternehmen unterstützt Graz - Im Zuge eines neuen Förderprogramms unterstützt ein globales Technologieunternehmen Studierende der Technischen Universitäten in Österreich. Die TU Graz ist mit dabei. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) ãHuawei Seeds for the Future ScholarshipÒ 2023 © Zsolt Marton

Cool: Das internationale Unternehmen Huawai unterstützt Österreichs Technische Unis mit 240 000 Euro. Harald Kainz, der Rektor von der TU Graz begrüßt die finanzielle Unterstützung: “Die Förderung junger Talente hat an der TU Graz eine lange Tradition. So hat beispielsweise mit Nikola Tesla eines unserer größten Talente sein Studium an unserer Hochschule auch mit einem Stipendium finanziert. Das Ziel unserer Stipendienprogramme damals wie heute: Jungen Talenten eine Ausbildung in Wissenschaft und Technik zu ermöglichen – unabhängig von ihrer finanziellen Situation”.

Zukunftsträchtig

Die Huawei Seeds for the Future Initiative eine wichtige Investition in Richtung Zukunft, meint Kainz: “Es sind diese jungen Menschen, die neue Technologien und damit das Wohlergehen von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gestalten werden.“