Demo zur Rettung des "Hotel Wörthersee"

Die Diskussion um das “Hotel Wörthersee” geht weiter. Der Verein “Ein Ziegel trägt Geschichte” kritisiert, dass der Verpflichtung des Erhalts des historischen Gebäudes nicht nachgekommen werde. Darauf soll mit einer Demonstration aufmerksam gemacht werden. “Dieses Juwel und Wahrzeichen der Wörthersee-Architektur in der Ostbucht von Klagenfurt soll für zukünftige Generationen erhalten bleiben”, findet der Verein.

Demo am 11. Dezember

Am Sonntag, 11. Dezember wird die Demo vor dem Hotel (Villacherstrasse 338, 9020 Klagenfurt) stattfinden. Egid Gstättner wird dabei aus seinem Buch «Ich bin Kaiser» lesen, sowie Geschichten und Erinnerung an das Hotel und seine Glanzzeiten teilen. Die Versammlung beginnt um 11.55 Uhr – also fünf vor zwölf. “Es sind alle Liebhaber dieses Prachtbaus der Wörtherseearchitektur aufgerufen die Demonstration mit ihrer Anwesenheit zu unterstützen”, lädt der Verein ein.