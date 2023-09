TU Graz mit dabei Infrastruktur für Schnee, Eis und tiefe Temperaturen gerüstet Steiermark/Graz - Für die nächsten Tage sind die ersten kräftigeren Schneefälle, auch in tiefere Lagen, angekündigt. Die ÖBB haben ihre Vorbereitungen vor dem Eintreffen der ersten Schneeflocken abgeschlossen und die technische Winterausrüstung aktiviert. Auch die TU Graz leistet ihren Beitrag. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) SYMBOLFOTO © Frans van Heerden

Damit die Infrastruktur auch bei extremen Wetterbedingungen läuft wurden von der ÖBB rund 40 Millionen Euro investiert. Im Winterdienst der ÖBB arbeiten an die 4.500 Mitarbeiter im Schichtbetrieb, um einen reibungslosen Bahnbetrieb gewährleisten zu können – vor allem im Gleis- und Weichenbereich sowie an den Bahnsteigen.

Projekte mit TU Graz

Datenbanken und geographische Informationssysteme unterstützen bei der Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Erneuerung von Schutzbauten. Die Beteiligung und Initiierung von Forschungsprojekten garantiert zudem hohes technisches und wissenschaftliches Know-how. So arbeiten wir zum Beispiel mit der der TU Graz an effizienteren Prüfungen von Schutzbauten gegen alpine Naturgefahren. „Üblicherweise befinden sich diese Bauwerke in steilen, exponierten Lagen”, räumt der ÖBB-Teamkoordinator Geotechnik und Naturgefahrenmanagement Jürgen Stern ein.

Errichtung als Herausforderung

“Trotzdem sind die genormten Prüfungen an der Fundierung effizient umzusetzen, damit wir optimale Ergebnisse erhalten – das ist eine große Herausforderung bei der Errichtung der Bauwerke und das wollen wir mit dem Projekt weiter verbessern“, erklärt Projektleiter Markus Schuch vom Team Geotechnik und Naturgefahrenmanagement, Streckenmanagement und Anlagenentwicklung der ÖBB. Ein weiteres Projekt mit der TU Graz befasst sich mit geankerten Stützbauwerken. Gemeinsam entwickeln wir eine neue, leichte Presse, um Kontrollen von vorgespannten Ankern effizienter durchführen zu können”, so Stern.