SPÖ, FPÖ und ÖVP Stadt­räte schlagen Alarm: "Schluss mit dem Drüber­fahren bei den Taxi­fahrern" Villach - Durch den neuen Villacher Taktverkehr nimmt die Zahl der Busse am Hauptbahnhof zu, wodurch es tagsüber zu einer Neuaufteilung der Taxi-Standplätze kommt. Die Stadträte Harald Sobe (SPÖ), Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP) kritisieren das Vorgehen.

Die bestehenden Taxi-Standplätze, viele davon direkt vor dem Eingang am Hauptbahnhof, sollen ab 11. Dezember tagsüber reduziert werden, 5 Minuten berichtete. Grund ist der neue Villacher Taktverkehr – die Zahl der Busse am Hauptbahnhof nimmt zu, wodurch es tagsüber zu einer Neuaufteilung der Standplätze kommen wird. Mehr dazu liest du hier.

Kritik an “fehlender Transparenz”

Das Vorhaben stößt jedoch nicht nur bei den Taxifahrern auf Unmut. Auch die Villacher Stadträte Harald Sobe (SPÖ), Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP) kritisieren das Vorgehen. “Mit Verwunderung musste festgestellt werden, dass trotz langer Vorbereitungsarbeit und Planung bei der Umstellung des öffentlichen Verkehrs auf einen Halbstundentakt, die Einbindung aller Teilnehmenden im öffentlichen Verkehr nur mangelhaft stattgefunden hat”, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung der Parteien. Kritisiert wird fehlende Transparenz und Bürgerbeteiligung bei der Umsetzung. “Anstelle im Sinne einer Kompromisslösung, agiert die Verantwortung Erde mit einer Drüberfahrerpolitik und entzieht dadurch einer Vielzahl von klein und mittelständischer Unternehmen die Existenzgrundlage. Die hochgepriesene Bürgerbeteiligung und Transparenz scheint für die Partei Verantwortung Erde nur dann zu zählen, wenn es nicht die ihnen zugehörigen Ressorts betrifft”, so Sobe, Baumann und Pober weiter.

„Ich finde es befremdlich, mit welcher unprofessionellen Art und Weise hier mit den Menschen umgegangen wird. Die fehlende Bürgerbeteiligung und Transparenz bei der Kommunikation und Lösungsfindung widerspricht jeder Art der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit in der Villacher Stadtregierung“, so SPÖ-Klubobmann Stadtrat Harald Sobe. Nicht nur die Taxiunternehmer, sondern auch die restlichen Mitglieder der Villacher Stadtregierung seien nur “mangelhaft bis spärlich” vom Verkehrsreferenten Gerald Dobernig über die Vorhaben am Hauptbahnhof informiert worden.

“Lösungsvorschläge untragbar”

Die derzeit am Tisch liegenden Lösungsvorschläge seien für die Taxiunternehmer untragbar und dem Stadtsenat nicht präsentiert worden, was zum Unmut bei den Betroffenen führe. „Die Vorgehensweise von Stadtrat Gerald Dobernig von der Verantwortung Erde ist eine grobe Missachtung des Villacher Stadtsenates, dass man solche Informationen aus den Medien erfahren muss, ist durchaus zu hinterfragen. Wo bleibt hier die vielzitierte Transparenz?“ so FPÖ-Stadtrat Erwin Baumann.

Dem stimmt auch ÖVP-Stadtrat Christian Pober zu: „Die angestrebte Lösung von Stadtrat Gerald Dobernig (Verantwortung Erde) ist für alle Beteiligten untragbar und zeigt nur die fehlende Einbindung der betroffenen Personen. Es ist naiv zu glauben, dass eine Lösung seitens der Verkehrsabteilung erzwungen werden kann.”

