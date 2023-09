Nach Fund gestern Bomben-Blindgänger in Graz: 190 Verdachts­punkte ausgewertet Graz - Gestern wurde eine Fliegerbombe am Stadtrand Graz gefunden. 30 Wohnhäuser wurden evakuiert. Kurz vor 15 Uhr konnte die Bombe entschärft werden. In Graz werden allerdings mehr Blindgänger des Krieges vermutet. Die Verdachtspunkte hat die Stadt Graz bereits 2014 in einer Online-Karte aufgezeigt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgte gestern, Donnerstag, 8. Dezember, für viel Aufregung – 5 Minuten berichtete. An die 30 Häuser wurden evakuiert. Die amerikanische Fliegerbombe hielt Polizei, Feuerwehr und Rettung wahrlich auf Trab. Um 15 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Die Kriegswaffe wurde entschärft.

Online-Karte: Hier gibt es wahrscheinlich Bomben-Blindgänger

Eine Auswertung der Luftbilder über Graz ergaben 2014, dass um die 190 Bomben-Blindgänger in der steirischen Landeshauptstadt vermutet werden. Das Gefährdungspotenzial durch die Kriegsrelikte wurde in einer Online-Karte nach dem Ampelsystem festgehalten. Mehr als Dreiviertel des Stadtgebietes liegen in der grünen Zone. Rot* markiert sind allerdings fast fünf Prozent von Graz: “Mit dem Vorhandensein von Kampfmitteln ist hier zu rechnen”, heißt es in der Beschreibung. In welchem Gebiet dein Zuhause liegt, kannst du hier in der Online-Karte einsehen.

*Alle Besitzer von Grundstücken, auf denen ein konkreter Verdachtspunkt vorhanden ist, wurden Anfang 2015 per Brief informiert und haben eine umfangreiche Auswertung des betroffenen Bereichs erhalten.