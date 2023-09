Ladendiebstahl Serien-Dieb konnte gefasst werden Graz - Im Zeitraum von 29. November bis zum 6. Dezember 2022 beging ein 24-jähriger Rumäne mehrere Ladendiebstähle. Ermittlern des Kriminalreferats Graz gelang es, den Täter auszuforschen. Er wurde festgenommen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) © Elisa Auer

Am 6. Dezember konnte der Täter, der eine für Ladendiebstähle präparierten Papiertüte bei sich hatte, in einem Drogeriemarkt von einer Verkäuferin wiedererkannt werden. Der 24-Jährige flüchtete in weiterer Folge ohne Diebesgut. Er konnte anschließend von der Ladendetektivin verfolgt und von einer Streife der Polizeiinspektion Lendplatz angehalten und festgenommen werden.

War nicht der einzige Ladendiebstahl

Das Kriminalreferat führte weitere Ermittlungen durch. Dem Täter konnten sechs vollendete und zwei versuchte Ladendiebstähle nachgewiesen werden. Auch an seiner Aufenthaltsadresse konnten präparierte Taschen sowie Diebesgut gefunden werden. Insgesamt stahl der Beschuldigte Waren im Wert von über tausend Euro. Er zeigte sich geständig. Der Rumäne wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.