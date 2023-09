Heute Mittag Bei Arbeiten: 22-Jähriger stürzte vom Dach Eberndorf - Heute Mittag verletzte sich ein 22-jähriger Mann, als er vom Dach eines Wohnhauses vier Meter in die Tiefe stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach Klagenfurt ins Krankenhaus. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (53 Wörter) © fotolia schepers_photography

In Eberndorf, Völkermarkt, stürzte am heutigen Freitag, dem 9. Dezember, gegen 12 Uhr, ein 22-jähriger Mann bei Arbeiten am Dach eines Wohnhauses aus einer Höhe von zirka vier Meter auf eine Wiese. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.