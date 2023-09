Einbruchdiebstahl Bankomat­karte aus Schule gestohlen: Mehrere tausend Euro Schaden Friesach - Unbekannte Täter sind in eine Schule eingebrochen. Dort stahlen sie einen Möbeltresor, in dem sich unter anderem eine Bankomatkarte befand. Sie behoben Geld von der Karte. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © sdecoret/stock.adobe.com

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 7., und Freitag, dem 9. Dezember, drangen bisher unbekannte Täter in ein Schulgebäude in Friesach ein. Sie brachen dort mehrere Türen auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen einen Möbeltresor. In weiterer Folge führten die unbekannten Täter mit einer im Tresor verwahrten Bankomatkarte am heutigen Freitag mehrere Bargeldbehebungen durch. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt mehrere Tausend Euro. Weitere Erhebungen werden geführt.