Heute Mittag Schnee-Fahr­bahn & Über­hol­manöver: Auto über­schlug sich - Lenker verletzt Reifnitz - Ein 19-Jähriger hatte heute einen Unfall nach einem Überholmanöver. Sein Auto überschlug sich auf der schneebedeckten Fahrbahn. Er wurde verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Velden am Wörthersee

Auf der schneebedeckten Fahrbahn der Keutschacher Landesstraße (L 96) in Keutschach am See kam am Freitag, dem 9. Dezember, mittags, ein 19-jähriger Lenker mit seinem Auto nach einem Überholvorgang von der Straße ab. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Lenker verletzt

Der Lenker wurde bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Im Bergeeinsatz standen 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Keutschach und Reifnitz.