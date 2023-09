Drei Verletzte Frontal­crash auf Schnee-Fahr­bahn: Lenker ver­wendete noch Sommer­reifen Feld am See - Auf der schneebedeckten Fahrbahn der B98 kam es heute Mittag zu einer Frontalkollision. Drei Personen wurden verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Unterbergen

Ein 57-jähriger Lenker aus Italien geriet am Freitagmittag, dem 9. Dezember, in Feld am See auf der schneeglatten Fahrbahn der Millstätter Bundesstraße (B 98) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, sodass er schließlich frontal gegen den entgegenkommenden PKW einer 73-jährigen Lenkerin prallte. Am Auto des Mannes waren noch Sommerreifen moniert.

Drei Personen verletzt

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Lenker und die im Fahrzeug des Italieners mitfahrende Ehefrau unbestimmten Grades verletzt und von Rettungsfahrzeugen in das LKH Villach, bzw. in das KH Spittal an der Drau gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Bergearbeiten, die von 30 Kräften der FF Feld am See und Afritz durchgeführt wurden, war die B98 für den gesamten Verkehr gesperrt und es wurde eine Umleitung eingerichtet.