Am vierten Adventsonntag

Velden lädt zum traditionellen Christ­baum­versenken

Velden - Im Zuge des traditionellen Christbaumversenkens lassen Taucher auch heuer wieder einen Christbaum im Wörthersee untergehen, um so der im Wasser Verunglückten zu gedenken. In Velden findet dieses am Sonntag, dem 18. Dezember, ab 17 Uhr im Kurpark statt.

