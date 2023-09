Warm anziehen! Es wird eisigkalt: Bis zu -17 Grad werden erwartet Steiermark - "Brrrr!": In der Steiermark wird es bitterkalt mit Temperaturen bis zu -15 Grad. Nach dem Schneefall kommt nun eisige Kälte auf uns zu. Warm Anziehen ist also angesagt! von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © 5min.at

“Erst kommt der Schnee, dann die Kälte”: Für das Wochenende bringen die Italientiefs Schneefall nach Steiermark. Mit Anfang nächster Woche wird es dann bitterkalt: “Die Nächte auf Montag und Dienstag versprechen verbreitet -5 bis -15 Grad”, heißt es aus der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ).

Es wird bitterkalt

Auch in der Steiermark ist mit klirrender Kälte zu rechnen, bei Temperaturen, die bis zu – 17 Grad erreichen. Am “wärmsten” wird es – laut der Karte – noch in der West- und Oststeiermark sowie Graz mit zwischen -10 und -7 Grad.