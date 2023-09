Es wird bitterkalt: Bis zu -15 Grad kommen auf uns zu

“Erst kommt der Schnee, dann die Kälte”: Für das Wochenende bringen die Italientiefs Schneefall in ganz Kärnten. Mit Anfang nächster Woche wird es dann bitterkalt: “Die Nächte auf Montag und Dienstag versprechen verbreitet -5 bis -15 Grad”, heißt es aus der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ).

Es wird bitterkalt

Auch in Kärnten ist mit klirrender Kälte zu rechnen, bei Temperaturen, die bis zu – 15 Grad erreichen. Am “wärmsten” wird es – laut der Karte – noch in Klagenfurt Stadt, Klagenfurt Land sowie Völkermarkt mit zwischen -10 und -8 Grad. Allerdings “nix Besonderes für Dezember”, wie die UWZ meint, denn immerhin gab es 1939 in Bad Bleiberg schon mal knapp – 30 Grad. Am Feiertag, dem 8. Dezember, starteten ebenso viele Kärntner Orte mit extremen Minusgraden in den Tag – wir haben berichtet.