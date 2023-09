Nach Wasserrohrbruch In Bau­grube aus­ge­rutscht: Arbeiter (42) blieb mit Bein stecken Maria Saal - Heute Mittag kam es zu einem Arbeitsunfall. Bei Arbeiten zur Behebung eines Wasserrohrbruches rutsche ein 42-jähriger Klagenfurter aus und blieb mit seinem Bein stecken. Ein Kollege konnte ihm helfen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © 5min.at

Im Bereich einer Gemeindestraße in Maria Saal war es heute zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Sofort wurden die Arbeiten zur Behebung aufgenommen. Gegen Mittag rutschte schließlich ein 42-jähriger Angestellter beim Freilegen der Leitung in der Baugrube aus und geriet mit seinem Bein unter abrutschendes Erdreich. Sein Arbeitskollege half ihm aus der Klemme. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.