Wetterprognose Dieses Wetter begleitet die Kärntner durch den Sams­tag Kärnten - Auch am Samstag ist mancherorts noch mit Schneefällen zu rechnen. Tagsüber liegt die Schneefallgrenze noch zwischen 700 und 1100 Meter, abends schneit es dann teils bis in tiefe Lagen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © 5min.at

Der Samstag wird trüb. Mancherorts regnet und schneit es leicht. “Im Laufe des Nachmittags werden dann Regen und Schneefall von Südosten her allmählich etwas mehr, kaum regnen oder schneien wird es aber voraussichtlich weiterhin in den westlichen Landesteilen”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1100 Meter. Gegen Abend hin soll es bis in tiefe Lagen schneien. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 0 und 3 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.