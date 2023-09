Alles Gute Klagen­furterin Maria Langhans feierte ihren 100er Klagenfurt - Eine weitere Klagenfurterin im Kreise der 100er: Maria Langhans. Zu ihrem Geburtstag am Freitag besuchte sie Bürgermeister Christian Scheider und überraschte sie mit einem Obstkorb. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider beschenkte Maria Langhans an ihrem 100. Geburtstag mit einem Obstkorb. © StadtKommunikation/Hude

Maria Langhans wurde am 8. Dezember 1922 in Viktring geboren. Zeit ihres Lebens war sie in der Kantine des Krankenhauses tätig und ging diesem Beruf bis zu ihrer Pension nach. Zwei Jahre allerdings verbrachte Frau Langhans im Ausland. 1947 heiratete sie und lebte mit ihrem Mann bis zum seinem Tod in den 80er Jahren zusammen.

Ein Leben von Harmonie geprägt

Sie zogen in eine Hausgemeinschaft in Viktring mit mehreren Ehepaaren, wo sie zu zwölft lebten. Trotz der vielen Leute unter einem Dach war die Hausgemeinschaft von Harmonie geprägt. Maria Langhans kümmerte sich in weiterer Folge liebevoll um die Kinder der anderen Hausbewohner und sie sowie ihr Mann wurden immer „Tante und Onkel“ von den Kindern genannt – auch noch bis heute blieben diesen Kosenamen bei den, in der Zwischenzeit Erwachsenen, erhalten.

Eine bewundernswerte Frau

Noch heute lebt sie im selben Haus und pflegt ein liebevolles Miteinander mit den anderen Bewohnern. Trotz ihrer 100 Jahre ist Frau Langhans noch sehr gesprächig, gut gelaunt und immer bei bester Laune. Anlässlich ihres Jubiläums besuchte sie Bürgermeister Christian Scheider und überraschte sie mit einem Obstkorb. „Es war sehr schön und interessant, mich mit Frau Langhans zu unterhalten. Auch die Tatsache, wie fürsorglich sie sich um die anderen Hausbewohner und deren Kinder gekümmert hat, finde ich inspirierend. Eine bewundernswerte Frau. Alles Gute“, wünscht Bürgermeister Christian Scheider.