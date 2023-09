Vollbrand: Nachbarn retten 88-Jährigen aus Flammen

Aus "Goldenem Lamm" wird Lifestyle-Lokal

Franchisekette nimmt Kurs auf Kärnten: Auch Villach bekommt sein erstes ...

Villach - Das "Goldene Lamm" verabschiedet sich mit dem Jahresende vom Hauptplatz in Villach. Lange bleibt das Restaurant aber nicht leer. Franchisenehmer Harald Skrube will auch in der Draustadt das Lifestyle-Lokal "Cotidiano" eröffnen.