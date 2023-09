Jeweils 40 Euro pro Person Weihnachts­beihilfe: 6.000 Gutscheine für Menschen in großer Not Steiermark - Traditionell wenige Tage vor Weihnachten bekommen die Menschen in den Obdachlosen- und Notschlafeinrichtungen in der Steiermark, Post aus dem Sozialressort des Landes Steiermark. Auch heuer wurden insgesamt knapp 6.000 Einkaufs- und Lebensmittelgutscheine an Einrichtungen der Caritas wie versendet. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © Pixabay

Basis für die Anzahl der Weihnachtsbeihilfe-Gutscheine sind die Meldungen aus den Einrichtungen, deren Mitarbeiter auch die Verteilung übernehmen. Mit den Gutscheinen im Wert von jeweils 40 Euro pro Person können dann Einkäufe in Lebensmittelgeschäften getätigt werden.

Unterkünfte und Notschlafstellen für 1.100 Menschen

Soziallandesrätin Doris Kampus: „Die Weihnachtsbeihilfe ist für Menschen, die in großer Not sind, als eine kleine Unterstützung gerade in der Weihnachtszeit gedacht. Damit ist immerhin ein kleiner, außertourlicher Einkauf möglich. Ich bin froh, dass es heuer, wegen der allgemeinen Preisentwicklung möglich war, diese Beihilfe auf 40 Euro zu verdoppeln.“ Soziallandesrätin Kampus betont, dass in der Steiermark niemand den Winter auf der Straße verbringen oder frieren muss. „Dafür stellen wir aus dem Sozialbudget knapp fünf Millionen Euro zur Verfügung. Das Paket gegen die Kälte umfasst Unterkünfte und Notschlafstellen für 1.100 Menschen in der Steiermark, aber auch Maßnahmen wie das Kältetelefon und den Kältebus “, so Kampus.