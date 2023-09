Gratulation! Vereins­jubiläum: 40(+1) Jahre VBK Wörther­seelöwen Klagen­furt Klagenfurt - Der Volleyballklub Wörtherseelöwen Klagenfurt feierte gestern, Freitag, sein vierzig(+1)-jähriges Vereinsjubiläum. Zur Festveranstaltung im Sportpark Klagenfurt kam auch Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, der seit 30(+1) Jahren Präsident des Kärntner Volleyballverbandes ist. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (385 Wörter) © LPD Kärnten/Eggenberger

Kaiser zeigte sich stolz darauf, die Vereinsgeschichte vom ersten Moment an miterlebt zu haben. „Ihr seid einzigartig. Dieser Verein hat unzählige erste Erfolge im Volleyballsport erzielt“, betonte er. Volleyball sei seit Jahrzehnten die erfolgreichste Mannschaftsportart in Kärnten – „auch wegen euch“, so der Landeshauptmann. Er hob den großen Zusammenhalt im Verein hervor: „Nur so kann man das erreichen, was die Wörtherseelöwen erreicht haben. Ich verneige mich vor euch.“

Die Jugend für den Volleyballsport begeistern

Vereinspräsident Peter Ambrozy verriet die Grundphilosophie der Wörtherseelöwen: „Die Jugend für den Volleyballsport begeistern und ihr die Chance geben, ihr Können in Bewerben des österreichischen Volleyballverbandes unter Beweis zu stellen.“ Er dankte allen Unterstützern, Sportlerinnen und Sportlern sowie Eltern für den großen Zusammenhalt. Vereinsobmann Johann „Pepo“ Huber gab einen kurzen Einblick in die Vereinsgeschichte. So habe die Herrenmannschaft sogar im Zuge der Europacupteilnahme 1989 den Fall der Berliner Mauer miterlebt. Besonders stolz zeigte sich Huber auf die Nachwuchsmannschaften.

Klagenfurts Sportstadtrat Franz Petritz dankte dem Verein für die sportlichen Leistungen und die großartige Arbeit der Ehrenamtlichen. In Vertretung von Bürgermeister Christian Scheider gratulierte Gemeinderat Michael Gußnig und sicherte die weitere Unterstützung der Stadt zu.

Über den VBK Wörtherseelöwen

Der VBK Wörtherseelöwen wurde 1981 von Karin Frühbauer, Herbert Huber, Christof Gruber und Johann Huber gegründet. Als größter Vereinserfolg wird die Teilnahme von Alexander Huber und Robin Seidl an den Olympischen Spielen 2016 in Rio verbucht. Stark sind die Wörtherseelöwen von Beginn an beim Nachwuchs, so waren schon ein Jahr nach der Vereinsgründung alle Jugendmannschaften bei den österreichischen Meisterschaften vertreten. 1982/83 stiegen die Herren erstmals in die 2. Bundesliga auf und wurden Kärntner Cupsieger. 1984/85 holten sich die Damen den ersten Platz in der Landesliga und den Sieg im Kärntencup. 1986/87 stieg die Damenmannschaft in die 2. Bundesliga auf, die Herren wurden Meister der 2. Bundesliga und qualifizierten sich damit für die 1. Bundesliga.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten der Wörtherseelöwen umfassten auch ein Volleyballturnier mit über 100 Teilnehmenden aller Leistungs- und Altersklassen, ein buntes Kinderprogramm und eine Ausstellung zur Vereinsgeschichte. Moderiert wurde die Festveranstaltung vom ehemaligen Bundesligaspieler Werner Schlatte. Begrüßt wurden auch der Präsident des steirischen Volleyballverbandes, Uwe Stark, und der Geschäftsführer der ASKÖ Kärnten, Günter Leikam.