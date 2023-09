Fünf-Punkte-Plan erarbeitet Projekt Engel­weingarten: "Wahr­zeichen muss für Bevölkerung nutzbar bleiben" Steiermark - "Der Engelweingarten darf keinem Investor preisgegeben werden. Das weithin sichtbare, auf einer Anhöhe gelegene Wahrzeichen von Stainz muss für die Bevölkerung zugänglich und nutzbar bleiben." Das fordern die Grünen und erhöhen den Druck für eine rasche Entscheidung gegen die Verbauung des historischen Weinbergs. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter) © Begander

„Fehler seitens der Gemeindeführung sind genug passiert. Jetzt braucht es klare Entscheidungen des Gemeinderats “, kommentiert der Grüne Kontrollsprecher Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner die Posse rund um das Investorenprojekt Engelweingarten und fordert ein „Zurück an den Start“. Die Grünen schlüpfen dabei in die Anwaltsrolle für die Bevölkerung.

Zeitgemäße Lösung für den Engelweingarten

Gemeinsam mit den anderen Gemeindefraktionen sowie mit der Bürgerinitiative, die wesentlich dazu beitrug, Schlimmeres abzuwenden, will das Grüne Gemeinderatsteam von Stainz rund um Uwe Begander eine zeitgemäße Lösung für den Engelweingarten erarbeiten, denn: „Wir alle wünschen uns eine Wiederbelebung dieses emotional wichtigen Identifikationsorts für die Menschen in der Umgebung“, so Begander. Das sei seinerzeit der Grund für den einstimmigen Beschluss des Flächenwidmungsplans im Gemeinderat. Allerdings sei dieser ohne Kenntnis über die Investorenpläne zustande gekommen. Diese seien den Gemeinderäten vorenthalten geworden. „Es ist nicht in unserem Sinn, dass das halbe Gelände des Weinbergs verbaut wird“, moniert Begander.

Uwe Begander © Grüne Steiermark Lambert Schönleitner © Puhek – Grüne Steiermark

Fünf-Punkte-Plan erarbeitet

Die Abteilung 13 des Landes Steiermark als zuständige Aufsichtsbehörde habe Fehler im Raumordnungsverfahren bestätigt. Auch der Stainzer ÖVP-Bürgermeister Walter Eichmann habe Fehler eingestanden. Das Dilemma: Die Widmung sei zwar nicht rechtskonform, aber so lange rechtsgültig, bis der Verwaltungsgerichtshof oder der Gemeinderat Neues beschließe. Zu letzterem drängen die Grünen: Sie wollen die Rückwidmung als Tagesordnungspunkt in der letzten Gemeinderatssitzung Mitte Dezember beschließen. Darüber hinaus haben sie einen Fünf-Punkte-Plan erarbeitet und fordern dessen Umsetzung ein: