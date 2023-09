Aufbrechen von veralteten Rollenbildern „Heimat bist du toter Töchter“: Autorin holt ernstes Thema vor den Vorhang Steiermark - Die SPÖ Frauen Steiermark luden am Dienstag, dem 6. Dezember 2022 gemeinsam den SPÖ Frauen Graz, dem Renner-Institut, der Sozialistischen Jugend, der Jungen Generation, dem VSStÖ Graz und der SOHO zur Buchpräsentation „Heimat bist du toter Töchter“. In dem Buch werden zahlreichen Femizide in Österreich beleuchtet. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © Peter Drechsler

In dem Buch beleuchtet Journalistin und Autorin Yvonne Widler einige der zahlreichen Femizide in Österreich. Die Erkennung von Hintergründen und Ursachen von Femiziden seien wesentliche Bestandteile für einen besseren Gewaltschutz in Österreich, das Wichtigste jedoch sei ein Aufbrechen der Rollenmuster.

Kurze Lesung und Podiumsdiskussion

Im Anschluss an eine kurze Lesung fand eine rege Podiumsdiskussion mit der SPÖ Frauen Landesvorsitzenden Bundesrätin Elisabeth Grossmann (SPÖ), der geschäftsführenden Grazer SPÖ Frauenvorsitzenden Nationalratsabgeordnete Verena Nussbaum, der Geschäftsführerin der steirischen Frauenhäuser Michaela Gosch, Autorin Yvonne Widler und Christian Scambor von der Männerberatung statt. Auch im Publikum war der Bedarf groß, Fragen zu stellen und eigene Geschichten zu teilen.

Aufbrechen von veralteten Rollenbildern

Alle Diskutanten waren sich einig, dass neben mehr finanziellen Mitteln für die Präventionsarbeit das Problem an der Wurzel „gepackt“ werden solle. Dazu gehörte ein Aufbrechen von veralteten Rollenbildern und ein Überwinden von patriarchalen Strukturen, also die ungleiche Verteilung von Besitz und Macht zugunsten von Männern. Auch das Besitz- und Kontrolldenken von Männern gegenüber Frauen soll überwunden werden, denn es bilde das Fundament von Gewalt. Auch die Angebote der Frauenhäuser und Männerberatung seien wichtig und sollen noch stärker in die breite Öffentlichkeit getragen werden, damit mehr Betroffene davon wissen und diese Hilfe in Anspruch nehmen.