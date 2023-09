-1 und +2 Grad Schnee­schauer schwächen sich am Sonntag ab Kärnten - Am Sonntag halten sich zwar weiterhin dichte Wolken, es behauptet sich tagsüber aber größtenteils trockenes Wetter. Im Bergland kann es zu ein paar schwache unergiebige Schneeschauer kommen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) © Katharina Widmann

Am Sonntag halten sich zwar weiterhin dichte Wolken, es behauptet sich tagsüber aber größtenteils trockenes Wetter, ein paar schwache unergiebige Schneeschauer beschränken sich meist auf das Bergland. In den Tälern im Norden weht in Böen lebhafter, kalter Nordwind. “Mit Höchstwerten zwischen -1 und +2 Grad bleibt es kalt, in den windigen Regionen verschärft der Nordwind die Kälte”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.