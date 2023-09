Wegen fehlendem Hallenbad

Schwimm­vereine müssen ausweichen: Stadt und Stadtwerke bieten nun Unterstützung

Klagenfurt - Das fehlende Hallenbad in der Landeshauptstadt hat zur Folge, dass vor allem Schwimmsportvereine in andere Hallenbäder - in Villach, St. Veit oder im Seepark Hotel - ausweichen müssen. Sie werden nun von der Stadt und von den Stadtwerken unterstützt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (117 Wörter)