Tagsüber leicht frostig Unangenehm kalter Wind: So wird das Wetter am Sonntag Stiermark - Trüb und kalt: Der Sonntag verläuft in weiten Landesteilen meist trocken. Tagsüber schneit es nur noch im Bergland und es weht oft lebhafter, unangenehm kalter Nordwestwind. von Alina Gursch

Der Sonntag verläuft trüb und kalt, in weiten Landesteilen aber trocken. Tagsüber schneit es nämlich nur noch im Bergland der nördlichen Obersteiermark zwischendurch leicht und unergiebig. Es weht oft lebhafter, unangenehm kalter Nordwestwind. In weiten Teilen der Obersteiermark bleibt es auch tagsüber leicht frostig, in den südlichen und südöstlichen Landesteilen gibt es im Tagesverlauf zarte Plusgrade. “In 2000 Meter Höhe gibt es winterlich kalte -13 bis -9 Grad”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.