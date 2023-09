Vom "Stern Villach" und von "ISA.DOR." Über 1.000 Euro: Bauerngman Villach erhält großzügige Spende für "Kindlkassa" Villach - Die Bauerngman Villach hat gestern eine Spende in Höhe von über 1.000 Euro vom "Stern Villach" und von "ISA.DOR." erhalten. Das Geld soll unter anderem in die Kindlkassa gehen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) #GOODNews © KK

Im Café Stern wurde gestern eine Scheck in der Höhe von mehr als 1.000 Euro an die Bauerngman übergeben. Die großzügigen Spender: Das “Café Stern Villach” und “ISA.DOR.”. Das Geld geht nun in die Kindlkassa und soll vor allem für die Förderung von Jugend- und Präventionsprojekten verwendet werden. Anschließend hat man sich dann auch noch über die Wichtigkeit des Gebens in einer Gesellschaft unterhalten.

“Sie wollen anderen Familien helfen”

Man wolle zeigen, dass Freigiebigkeit und Großzügigkeit in der Gesellschaft absolut notwendig sei, meint Kurt Maschke Junior im Namen der Bauerngman. Selbst seine drei Töchter, die erst sechs, acht und zehn Jahre alt sind, sollen mitgespendet haben, so Clemes Luderer von “ISA.DOR.”. “Weil sie anderen Familien helfen möchten”, weiß Luderer abschließend.