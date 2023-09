Am Sonntag

Nach Sieg gegen Salzburg: Tabellen­schlusslicht gastiert in Klagenfurt

Klagenfurt - Nach vier Punkten in den Partien in Villach und Ljubljana letzte Woche hat der KAC am Freitag den Titelverteidiger mit 3:2 nach Verlängerung schlagen können. Auch am Sonntag will man gegen die Pioneers Vorarlberg weiter punkten.