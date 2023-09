Um 21.35 Uhr Bahnhof St. Paul sieht heute Abend letztmals einen Zug St. Paul im Lavanttal - Der Bahnhof St. Paul im Lavanttal sieht heute Abend den letzten Zug - er liegt nämlich nicht auf der Koralmbahn-Strecke und wird daher aufgelassen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © Georg Bachhiesl

Heute Abend, um 21.35 Uhr, ist es dann das letzte Mal so weit. Am Bahnhof in St. Paul im Lavanttal wird der letzte Personenzug eintreffen. Nach 58 Jahren wird damit der Bahnhof nun aufgelassen. Der Grund: Er liegt nicht auf der Strecke der Koralmbahn. Zwischen Bleiburg und Wolfsberg wird es nun im kommenden Jahr eine Sperre geben, um die Bauarbeiten der Koralmbahn weiter voranzutreiben.

Ein Jahr lang Schienenersatzverkehr

Auch jene Haltestellen Aich im Jauntal und Granitztal fallen übrigens der Koralmbahn zum Opfer. Ab morgigen Sonntag fahren auf der Strecke dann ein Jahr lang nur Busse des Schienenersatzverkehrs. Derzeit entsteht im Lavanttal jedenfalls ein neuer, moderner Bahnhof, welcher dann auch in einem Jahr von den S-Bahnen der Koralmbahnstrecke dann angefahren wird.