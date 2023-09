Am Montag Geflügelpest: Nach 30 Tagen ist der Spuk (fast) wieder vorbei Graz / Graz-Umgebung - Ein privater Hühnerstall war die Ursache für Schutzzonen, die einen Monat lang halten sollten. 30 Tage, nachdem bekannt wurde, dass es sich bei verendeten Hühnern, Gänsen und Enten um Opfer der Vogelgrippe handelte, wird die Schutzzone nun am Montag aufgehoben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) SYMBOLFOTO - Schon bald dürfen die Hühner wieder aus ihren Ställen heraus. © pixabay Artikel zum Thema Geflügelpest in der Steiermark bestätigt: So sollten sich Tierbesitzer nun verhaltenGeflügelpest in der Steier­mark: So geht es jetzt weiter

Vor einem Monat, am 9. November, wurde in der Steiermark, im Bezirk Graz-Umgebung, ein Ausbruch von Geflügelpest von der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) bestätigt. Wir haben berichtet. Eine Grobreinigung des Betriebs hat man dann am 12. November durchgeführt. Der “Seuchenbetrieb”, wie ihn das Land nennt, wurde auch desinfiziert. Schutz- und Überwachungszonen wurden daraufhin eingeführt – in den Bezirken Graz, Graz-Umgebung und Weiz. Das Geflügel musste dort in den Ställen gehalten werden.

Tote Vögel müssen weiterhin gemeldet werden

Da es nun allerdings – knapp einen Monat später – keinen weiteren Hinweis auf andere Fälle gegeben hat, werden das Risikogebiet und die Schutzzonen wieder aufgehoben. Was weiterhin gilt, ist jedoch eine Meldepflicht für tote Vögel. Für den Menschen selbst ist die Geflügelpest zwar nicht wirklich gefährlich, bricht sie allerdings einmal aus, müssen alle betroffenen Tiere – auch Jene, die einfach nur im selben Stall mit den infizierten Vögeln waren – getötet werden.