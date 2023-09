"Orange the World"

28 Paar orange Schuhe für verstorbene Frauen

Spittal - Am heutigen Samstag, den 10. Dezember, geht die weltweite Kampagne "Orange the World" zu Ende. 16 Tage lang wurden Aktionen gesetzt, um auf die Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen - so auch in Spittal.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (122 Wörter)