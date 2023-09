Knapp 60 Florianis im Einsatz

Mehr als 100.000 Euro: Riesiger Sach­schaden bei Brand in Kfz-Werkstatt

St. Stefan ob Stainz - Samstagnachmittag, am 10. Dezember, ist es in einer Kfz-Werkstatt in St. Stefan ob Stainz bei Schweißarbeiten zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter)