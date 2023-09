Vor ersten stärkeren Schneefällen

40 Millionen Euro investiert: "Züge sind bereit für den Winter"

Kärnten - In den nächsten Tagen sollten die ersten wirklich kräftigeren Schneefälle auch tiefere Lagen in Österreich erreichen. Was das für den Bahnverkehr bedeutet, lest ihr im Artikel.

von Phillip Plattner