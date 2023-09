Morgen lässt der Schneefall nach Erste stärkere Schnee­schauer nun auch in Klagenfurt Klagenfurt - Morgen wird wohl der größte Teil des Landes von einer weißen Schneedecke geweckt werden. Selbst in Klagenfurt hat es heute Abend bereits etwas geschneit. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © Rosie Orasch

Auch wenn es in den nächsten Stunden dann in ganz Kärnten aufhören soll zu schneien, ist doch im gesamten Bundesland ein wenig Schnee vom Himmel gefallen. Selbst in Klagenfurt hat es in den frühen Abendstunden dann angefangen zu schneien, woraufhin tolle Fotos und Videos entstanden sind. Eine leichte Schneedecke bedeckt nun jedenfalls auch die Wiesen und Gärten der Landeshauptstadt. Spätestens am Sonntag in den Vormittagsstunden sollte der Schneefall allerdings im ganzen Land wieder nachlassen.